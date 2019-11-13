كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد المتضررين من فيضانات بريطانيا لـ"جونسون": لقد قضيت وقتك يا بوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صاح اثنان من المشاهدين على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عندما كان يراقب جهود الإغاثة في منطقة ضربتها الفيضانات في شمال إنجلترا، اليوم الأربعاء، بعد عدة أيام من أسوأ فيضان.

وقال أحد الأشخاص في المنطقة المتضررة لـ "جونسون"، وهو يسير في المنطقة برفقة مسؤولين محليين: "لقد قضيت وقتك يا بوريس"، بينما سأله شخص آخر: "أين كنت؟"

يأتي هذا، قبل انتخابات وطنية في 12 ديسمبر، حيث انتقد حزبا المعارضة الرئيسيان في بريطانيا "جونسون" وحكومته المحافظة لردهم البطيء على الفيضان الذي أودى بحياة شخص واحد الأسبوع الماضي.

وقد أصدرت وكالة البيئة البريطانية، الأحد 10 نوفمبر، تحذيراً للمواطنين، حول توقع استمرار الفيضانات في مناطق واسعة من البلاد.

وجددت الوكالة 7 تحذيرات في مستوى "شديد" أي خطر على الحياة، ضمن منطقة حوض نهر "دون" في ساوث يوركشير، مشيرة إلى توقع استمرار الفيضانات حتى الأربعاء المقبل، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

كما دعا مكتب الوكالة المواطنين في مدن يوركشير المختلفة، ومناطق وسط إنجلترا، إلى توخي الحذر في ظل توقع حدوث فيضانات في أي وقت بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

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وهطلت أمطار غزيرة على مناطق شمال ووسط بريطانيا، وتسببت بفيضان أنهار وأجبرت السلطات على عمليات إجلاء إضافة لعرقلة السفر.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وكالة حكومية في بريطانيا، الاثنين 28 اكتوبر، أن أجزاء من البلاد تعرضت لفيضانات واسعة النطاق اوم الاثنين بعد أن فاضت مياه عدة أنهار على ضفافها جراء الأمطار الغزيرة التي انهمرت مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت وكالة أنباء "برس أسوسيشن" أن منطقة ميدلاندز كانت الأكثر تضررا، بحسب وكالة البيئة البريطانية التي أصدرت 82 تحذيرا و117 إنذارا من حدوث فيضانات.

وأسفرت الأمطار عن تعطل حركة السكك الحديدية وغمر طرق وإلغاء مباريات كرة قدم.

وفي مدينة هيرفورد، غمرت المياه 20 منزلا على الأقل الأحد 27 اكتوبر، وأنقذت السلطات قاطني احدى دور الرعاية، فيما أغلقت منطقة وسط مدينة ستافورد بسبب مياه الفيضانات.

وصدرت تحذيرات أيضا من فيضان مياه نهري واي وترينت، وهما من أطول خمسة أنهار في بريطانيا.

وأقيمت تحصينات من الفيضانات في عدة مدن مثل بيودلي، وهيرفورد، وأبتون أبون سيفيرن، وشروزبري.