كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إجراءات عزله.. ترامب رئيسًا للحكومة الإسرائيلية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إمكانية عزله عن الحكم في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها مساء أمس الثلاثاء: "في الواقع، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة".

وشدد ترامب، خلال مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمام حشد ذي أغلبية يهودية أثناء فعالية عقدت في نيويورك ضمن إطار حملته الانتخابية، على أن إدارته تعمل جاهدة على دعم إسرائيل، مشيرا إلى أن نسبة تأييده في الدولة العبرية تبلغ نحو 98%.

وأضاف: "في الواقع، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة".

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وتطرق ترامب، لأول مرة منذ شهرين، إلى مشاورات تشكيل الحكومة في إسرائيل بعد انتخابات الكنيست الثانية منذ بداية العام، متسائلا عن ماهية النظام الانتخابي في الدولة العبرية.

وتابع: "لدينا أنواع مختلفة من الصراعات، ونعرف على الأقل من هو الزعيم، وهم مستمرون في خوض الانتخابات دون أن ينتخبوا أحدا".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه إزاء تصعيد العنف الأخير حول قطاع غزة، واصفا إياه "أمرا مجنونا"، وأكد أن الولايات المتحدة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة عن كثب.

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