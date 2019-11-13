كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: لاريجاني لن يشارك في الانتخابات العامة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحاطت حالة عدم اليقين بالمستقبل السياسي لرئيس البرلمان الإيراني "علي لاريجاني" في أعقاب تقارير تفيد بأنه لن يشارك في الانتخابات العامة المقبلة ويفضل بدلًا من ذلك الترشح للرئاسة في عام 2021.

وأفاد المشرع محسن كوهكان قوله أن لاريجاني رفض ضمنيًا الرد على التقارير المتعلقة بمشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويشغل لاريجاني منصب رئيس البرلمان منذ يونيو 2008 لمدة ثلاث فترات متتالية.

ونقلت وكالة إصلاح إيلنا عن "مصدر موثوق" الأسبوع الماضي قوله أن لاريجاني أخبر "السياسيين الإيرانيين" في مدينة قم بأنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في فبراير المقبل.

ونقل المصدر عنه قوله، فعلت أفضل ما لدي لخدمة البلاد.

وفي 1 ديسمبر، فتحت وزارة الداخلية أبوابها للمرشحين لتقديم ترشيحهم للانتخابات البرلمانية.

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ويواجه لاريجاني انتقادات من المحافظين بسبب دعمه للصفقة النووية وسياسات الرئيس حسن روحاني. وغالبا ما يتأرجح بين المحافظين والمعتدلين بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس.

وأشارت مصادر إيرانية إلى أن لاريجاني كثف زيارته إلى مختلف المحافظات الإيرانية خلال الأشهر الستة الماضية، الأمر الذي أثار تكهنات بشأن دخوله السباق الرئاسي.

وعلی لاریجانی هو محافظ سياسي وفيلسوف والسابقين ضابط عسكري في قوات الحرس الثوري الإسلامي الذي كان رئيس لل برلمان إيران منذ عام 2008.

وكان لاريجاني أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في الفترة من 15 أغسطس 2005 إلى 20 أكتوبر 2007، تم تعيينه في هذا المنصب من قبل الرئيس محمود أحمدي نجاد، وخلفًا لحسن روحاني.

وأعلن غلام حسين الهام، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قبول استقالة لاريجاني من منصب السكرتير، في 20 أكتوبر 2007، وذكر أن الرئيس أحمدي نجاد قد استقال من استقالته السابقة.

