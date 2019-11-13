كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار قنبلة خلال مهرجان للاحتفال بنهاية موسم الأمطار في ميانمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في ميانمار، مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرون، جراء انفجار قنبلة يدوية خلال مهرجان للاحتفال بنهاية موسم الأمطار في بلدة صغيرة بولاية كارين.

وذكرت صحيفة "ميانمار تايمز"، اليوم الأربعاء، أن شخص ألقى من على دراجة نارية قنبلة يدوية على دورية تابعة للشرطة قبل أن يلوذ بالفرار.

و توفي أربعة أشخاص في المستشفى متأثرين بجراحهم. وكان ثلاثة من الأربعة القتلى من أفراد الشرطة.

وأفادت الصحيفة، بأن الحادث وقع عند مدخل سوق المدينة، حيث أقيمت الاحتفالات. ووفقا للصحيفة، كان السوق مزدحماً للغاية، وقد توافد الناس من القرى المجاورة إلى الاحتفال.

وفي وقت سابق، وقع هجوم بقنبلة يدوية أسفر عن عشرة مدنيين في مدينة أنانتناج في كشمير بجنوب الإقليم.

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ووفقا لمسؤول بالشرطة، وقع الانفجار قرب مكتب حكومي وأصاب سبعة أشخاص بينهم شرطي وصحفي.

وقال متحدث باسم الجيش وشاهد اليوم السبت إن أحد عمال الانقاذ قتل وأصيب عدة آخرون عندما تعرضت سيارة إسعاف لإطلاق النار في شمال ميانمار وسط اشتباكات بين القوات والمتمردين العرقيين في المنطقة.

وكان عمال الإنقاذ على بعد 13 ميلًا من "لاشيو" أكبر مدينة في ولاية شان، حيث تقاتل الجماعات العرقية المسلحة من أجل مزيد من الحكم الذاتي من الحكومة المركزية، عندما تعرضت قافلتهم للهجوم.

وقال "أونغ كياو مو" عضو في جمعية لاشيو للشباب الخيرية الذي قال إنه نجا من الهجوم: "أصيب رئيسنا برصاص قناص من جانب رأسه، وبعد ذلك، أصيبت سيارة الإسعاف بقذيفة آر بي جي وانقلبت السيارة وتوفي".

وألقى باللوم على المتمردين من التحالف الشمالي، وهو مجموعة من الجيوش العرقية التي تقاتل القوات الحكومية.