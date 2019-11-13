كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز السودانية هديل أنور بتحدي القراءة العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت السودانية هديل أنور، اليوم الأربعاء، على جائزة "بطل تحدي لقراءة العربي"، خلال الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بموسمه الرابع.

وأقيم الحفل تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستضافته دار الأوبرا في دبي.

ووفقًا لحصيفة البيان، بدا شغف السودانية هديل أنور، بالقراءة عالياً خلال مشاركتها في التصفيات فهي لم تكتف بقراءة 50 كتاباً من أجل خوض التحدي، ليصل حجم قراءاتها إلى 500 كتاب منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم. تلك القراءات كانت كفيلة بأن ترفع كفة هديل وأن تصل بها إلى الخمسة الأوائل، ليزيد ذلك من حجم المسؤولية التي تحملها هديل على كتفيها، حيث تقول: «أشعر أنني أحمل آمال شعب كامل على كتفي»، ذلك الشعور كان من شأنه أن يرفع درجة الحماس لدى هديل لتمثيل وطنها في هذا المحفل، حيث تبذل قصارى جهدها للحصول على اللقب.

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وقد احتفى العالم العربي، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، بتتويج بطل الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي، وذلك خلال حفل ضخم تحتضنه أوبرا دبي.

يأتي التحدي المعرفي الأكبر في العالم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بحضور أكثر من 3 آلاف شخص من المسؤولين وأعضاء الوفود المشاركة من جميع أنحاء العالم، ليتم إعلان الفائزين بكل من لقب بطل تحدي القراءة العربي لعام 2019، والمدرسة المميزة والمشرف المتميز، وذلك بعد موسم حافل وطويل من المنافسات والتحديات شارك فيها 13.5 مليون طالب وطالبة يشرف عليهم 99 ألف معلم ومعلمة في 67 ألف مدرسة من 49 دولة من الوطن العربي وخارجه.