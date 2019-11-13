طالب بالدعم الجماهيري.. خاليلوزيتش: مجبرون على الفوز ضد موريتانيا- فيديو

فيديو: عبد ﷲ أيت الشريف

شدد البوسني “وحيد خاليلوزيتش”، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، على ضرورة الفوز بالمباراة، التي ستجمع الأسود، الجمعة المقبل، وموريتانيا، لحساب أولى جولات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

وقال “خاليلوزيتش”، خلال الندوة الصحافية، التي عُقدت، صباح اليوم الأربعاء، في الرباط: “لا خيار أمامنا سوى الفوز، الذي سيمنحنا انطلاقة جيدة في التصفيات”.

وأضاف المدرب البوسني: “إن مباراة يوم الجمعة المقبل ستكون أول اختبار رسمي، وتختلف عن المباريات الودية، التي لعبناها، لذلك فنحن مجبرون على حسمها لصالحنا”.

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وناشد وحيد الجماهير المغربية الحضور لمساندة الأسود، وقال: “أطالب الجمهور بمساندتنا خلال هذا اللقاء، إننا في حاجة إلى ذلك”.

وتُقام المباراة المقبلة على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ، في الرباط، وتشكل أول ظهور رسمي لـ”خاليلوزيتش” مع “أسود الأطلس”، بعد أن خاض أربع مواجهات ودية، ضد بوركينافاسو، والنيجر، وليبيا، ثم الغابون.