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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون بالخط الترابي بين التحيتا والخوخة والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
انفجرت عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإجرامية في الطريق الترابي الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.
وقالت مصادر محلية إن عناصر مليشيات الحوثي تسللت وزرعت العبوة في الخط الترابي الوحيد الذي يربط مديرية التحيتا بمديرية الخوخة والذي يسلكه المواطنين الداخلين والخارجين من المديرية لقضاء حوائجهم اليومية.
وأضافت المصادر أن العبوة الناسفة انفجرت اثناء مرور المواطنين بسياراتهم من وإلى مديرية التحيتا دون وقوع أي خسائر بشرية.
وتواصل مليشيات الحوثي أعمالها الإرهابية بزراعة الألغام والعبوات الناسفة التي حصدت مئات الأرواح من المدنيين الأبرياء لاسيما النساء والأطفال منهم في مختلف الطرقات الفرعية والعامة بمحافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية نهاية العام الماضي.
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