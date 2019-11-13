شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. بدء صرف مرتبات أفراد القوات البحرية والدفاع الساحلي والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 بدأت لجان الصرف اليوم الأربعاء، عملية صرف رواتب شهر اغسطس لأفراد القوات البحرية والدفاع الساحلي.

وبدأت اللجان صرف مرتب شهر اغسطس بجهود من بجهود قائد القوات البحرية عبدالله سالم النخعي ونائب القائد لشئون المالية احمد صالح علي صالح البيض . Advertisements وتمت عملية الصرف بسلاسة وتنظيم من قبل قائد الشرطة البحرية الرئد غسان الزامكي. وتعد القوات البحرية والدفاع الساحلي هي الوحدة الوحيدة في وزارة الدفاع التي تسلم افرادها مرتباتهم عبر مندوبها المالي ودون اي خصميات تذكر.

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