أبوظبي تستضيف مؤتمر "التصدي للجريمة والتطرف العنيف" الأحد

تنظم جمعية واجب التطوعية الإماراتية وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد المقبل، في أبوظبي مؤتمر "التصدي للجريمة والتطرف العنيف.. مسؤولية مجتمعية".

ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه الجمعية لأول مرة ويستمر لمدة 3 أيام، نخب إماراتية وخبراء عالميون ومؤسسات ومنظمات على المستوى المحلي والدولي.



وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية: "يهدف المؤتمر الذي تنظمه الجمعية لأول مرة، إلى التعريف بأفضل الممارسات المحلية والعالمية في مكافحة الجريمة والوقاية من التطرف العنيف".

وأضاف أن المؤتمر ينظم انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي بمواصلة نهج التطوير والتحديث للحفاظ على مكتسبات الأمن المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد أن تعزيز سبل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ يسهم في تسويق جهود دولة الإمارات في سبل المكافحة، وتدعيم ملفها في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة والتطرف العنيف.

وأوضح أن المؤتمر يستضيف نخبة من الخبراء والمتحدثين من داخل الدولة وخارجها، وتتنوع تخصصاتهم في عدد من المجالات الأمنية والتعليمية والدينية والفكرية والرياضية والشبابية والعلمية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن نشر مجموعة من الإحصاءات الرقمية والمؤشرات البيانية؛ استناداً إلى الجهود الدولية في التصدي للجريمة والتطرف العنيف.

وذكر أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن جلسات حوارية وحلقات نقاشية وورش عمل وعصف ذهني، يسلّط الضوء على أحدث المفاهيم والاتجاهات في مجال مكافحة الجريمة والتطرف العنيف على الصعيد المحلي والعالمي.

ولفت إلى أن المؤتمر يناقش التطورات والمستجدات الراهنة، والممارسات العالمية الهادفة إلى توحيد الجهود وتعزيز الوعي الأمني المجتمعي، والاستفادة من أفضل الممارسات المطبّقة لدى الجهات المشاركة، من خلال التعاون الإقليمي والدولي.

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ودعا الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان المهتمين والجهات المعنية إلى حضور الفعاليات لما يعود بالنفع على المجتمعات.

وأعرب عن أمله أن يكون المؤتمر بذرة عطاء تنبثق منه التوصيات المناسبة القابلة للتطبيق، والتي تسهم في تفعيل آليات المكافحة، وتخدم مصلحة المجتمع، وتحقق الأهداف والتطلعات المرجوة، بما يسهم في التعامل مع التحديات الراهنة باستدامة الأمان المجتمعي في إطار مواكبة مسيرة التطوير واستشراف المستقبل التي تشهدها دولة الإمارات عموماً، وإمارة أبوظبي خصوصاً في جميع مجالات الحياة.

ويستعرض المتحدثون في اليوم الأول، مهددات الجريمة والتطرف العنيف على السلامة العامة، وأهمية منع الجريمة والتطرف العنيف في تحقيق برنامج التنمية المستدامة 2030، ومسيرة المجتمع المدني ودوره في الحد من الجريمة والتطرف العنيف، والاتجاهات والأنماط المتنامية للجريمة والتطرف العنيف.

كما يستعرض المشاركون النهج القائم على المعرفة في التصدي للجريمة والتطرف العنيف، واستراتيجية منع الجريمة المستندة على المعلومات الاستخبارية في دولة الإمارات، والمؤشرات وجمع البيانات المتعلقة بمنع الجريمة، وتحليل البيانات الحالية والمهددات المستقبلية للتطرف العنيف، كما يناقش المؤتمر في ورشة عمل العلاقة بين جرائم الانترنت والإرهاب.

وفي اليوم الثاني، يقـدّم الحضور أوراق عمل تتضمن حرية التعبير في منصات التواصل الاجتماعي وربطها بالجريمة: هل هو حق مطلق؟ ونهج دولة الإمارات في التصدي للجريمة، وتعامل العدالة الجنائية مع الجريمة والتطرف العنيف وفق معايير الأمم المتحدة وقواعدها.

كما يتطرق اليوم الثاني إلى الالتزام الوطني تجاه منع الإرهاب ضمن الإطار العالمي لمناهضة الإرهاب، والتعليم أداة للتصدي للجريمة وتعزيز ثقافة احترام القانون، ومسؤولية الشركاء في التصدي للجريمة والتطرف العنيف.

ويتناول أيضا برنامج حماية الأطفال وإعادة تأهيل الأحداث الجانحين، والأركان الثلاثة للتطرف: دراسة الاحتياجات والروايات والشبكات، ودور الإعلام في التصدي للجريمة وتعزيز التوعية المجتمعية، إلى جانب تقديم ورشة عمل بعنوان: النساء والجريمة: باعتبارهن ضحايا، وعوامل تخفيف، ومرتكبات للجريمة.

أما اليوم الثالث والأخير، فيشمل الإعلان عن التوصيات التي خلص إليها المشاركون بعد مناقشة أوراق عمل تضم تقديم ورشة عمل لدور الشباب في التصدي للجريمة، وتمكين المجتمعات في منع الجريمة والتطرف العنيف.

كما تتناول فعاليات اليوم الثالث دور الشرطة المجتمعية في الحد من الجريمة ومحاربة التطرف العنيف، ودور رجال الدين في منع الجريمة والتطرف العنيف.

وتتطرق جلسات اليوم الثالث إلى تطوير الخطابات والرسائل البديلة في مكافحة الجريمة، والتمكين الدولي للمجتمعات: التجارب والدروس المستفادة، والمبادرات والممارسات الجيدة لحماية الفئات الضعيفة في مجال منع الجريمة.

كما يبحث التصدي للعنف ضد الأطفال والمراهقين، وعلامات الإساءة للأطفال ونصائح السلامة، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم المؤسسات الأمنية والتعليمية لمكافحة تعاطي المخدرات، وخفض الجريمة في أفريقيا عبر الإجراءات الوقائية، ودور الرياضة في مواجهة جرائم الشباب.