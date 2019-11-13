القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد منتدى باريس حول السلام في دورته الثانية حضوراً كبيراً، حيث افتتح المنتدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية منهم أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة وعدد من الشخصيات.
وكان في مقدمة المشاركة الإماراتية سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، إضافة إلى نورة الكعبي وزيرة الثقافة الإماراتية.
ويأتي انعقاد المنتدى بهدف مناقشة العديد من القضايا في مقدمتها السلام والأمن والبيئة والتنمية والمجال الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الشامل والتنمية المستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة إماراتية رفيعة المستوى في منتدى باريس حول السلام 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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