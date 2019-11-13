عروض سودانية لإنقاذ حازم إمام من دكة الزمالك

دخل ناديا الهلال والمريخ السودانيان في سباق من أجل التعاقد مع حازم إمام، ظهير أيمن نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني الظهير المصري الطائر من الوجود على مقاعد البدلاء طوال الفترة الماضية، في ظل اعتماد الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على الظهير التونسي حمدي النقاز بشكل أساسي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"العين الرياضية" عن تلقيه عرضاً شفهياً من جانب الهلال وآخر من المريخ، للانضمام إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأضاف المصدر أن حازم إمام يفضل البقاء داخل نادي الزمالك، بصفته قائد الفريق، بشرط أن يتم تجديد تعاقده لفترة إضافية ومنحه التقدير المالي المناسب.

ويستطيع حازم إمام التوقيع لأي نادٍ خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، دون الرجوع لإدارة الزمالك، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويملك إمام مجموعة من العروض المحلية إلى جانب عرضي الهلال والمريخ من الدوري السوداني.

ويعد حازم إمام أحد أبرز قائدي نادي الزمالك، إذ يشارك مع الفريق الأول منذ 10 سنوات، خاض خلالها تجربة إعارة واحدة بقميص نادي الاتحاد السكندري عام 2016، ثم عاد للفريق الأبيض.

وتوج صاحب الـ 31 عاماً بالعديد من الألقاب رفقة الزمالك، أبرزها الثنائية المحلية موسم 2014/2015، والبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم الماضي.