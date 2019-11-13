يوفنتوس يسعى لتكرار سيناريو بوجبا مع موهبة مانشستر يونايتد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية عن تخطيط نادي يوفنتوس الإيطالي لضم الهولندي تاهيث تشونج لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن يوفنتوس يخطط لضم تشونج لاعب اليونايتد ومنتخب هولندا للشباب تحت 21 عاما، بشكل مجاني عقب نهاية عقده مع الشياطين الحمر نهاية الموسم الجاري.

وأشار الموقع إلى أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس قد أرسل كشافي النادي لمتابعة أداء تشونج مع مانشستر يونايتد، تمهيدا لضم اللاعب الهولندي الذي يكمل عامه الـ20 في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يذكر أن باراتيتشي قد نجح في حسم تعاقد يوفنتوس مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي في صفقة انتقال حر عام 2012، ويسعى لتكرار ذلك مع تشونج.





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وارتدى بوجبا قميص يوفنتوس لمدة 4 سنوات كاملة في الفترة من 2012 إلى 2016، وشارك مع الفريق في 178 مباراة بكل البطولات، وحصد 4 ألقاب للدوري الإيطالي.

وبدأ تشونج مسيرته في نادي فينوورد الهولندي قبل الانضمام لأكاديمية مانشستر يونايتد في عام 2016، وبدأ مشواره مع الفريق الأول للشياطين الحمر في موسم 2018-2019.

ولعب النجم الهولندي 8 مباريات مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد بكل البطولات، لمدة 226 دقيقة لعب.

وشارك تشونج في 9 مباريات هذا الموسم ما بين الفريق الأول والشباب لليونايتد، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين كلها مع فريق الشباب.

وولد تشونج في منطقة جزر الكاريبي لكنه اختار تمثيل منتخب هولندا على المستوى الدولي.