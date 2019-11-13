القمة العالمية للتسامح في دبي.. منصة حوارية لتعزيز القيم الإنسانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُنظم المعهد الدولي للتسامح بدبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدورة الـ2 من "القمة العالمية للتسامح"، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتقام هذه الدورة تحت شعار "التسامح في ظل الثقافات المتعددة: تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وصولًا إلى عالم متسامح"، يومي 13 و14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين المؤثرين.

ويشارك في القمة مسؤولون وقادة حكوميون، وخبراء سلام، وأكاديميون ومتخصصون، ومؤثرون اجتماعيون، ومبعوثون من المجتمع الدبلوماسي الدولي، والجمعيات والمنظمات الدولية، وطلبة جامعات.

وتهدف القمة العالمية للتسامح لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التسامح، كما تسعى لأن تكون فضاءً مفتوحاً ومنصة حوارية تستهدف تعزيز القيم الإنسانية، ونشر مبادئ التسامح والتقارب وقبول الآخر دون تمييز.

كما تهدف القمة إلى إرسال رسالة محبة وسلام إلى شتى أنحاء العالم، والتأكيد على الدور الذي تلعبه في مجال تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان، وتعزيز لغة الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات، والتي تأتي متسقة مع دعم مبادئ الاحترام المتبادل وتحقيق الأمن والسلام للبشرية.