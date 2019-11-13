افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "إشكالا وقع في شارع ​رياض الصلح​ في صيدا على خلفية إقفال احد محلات الصيرفة من قبل شباب الإنتفاضة و​الجيش اللبناني​ ينتشر في المكان".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إشكال بشارع رياض الصلح بصيدا على خلفية إقفال احد محلات الصيرفة من قبل متظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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