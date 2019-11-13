أبو شقرا: الشركات المستوردة تسلم كميات المحروقات حسب وضع الطرقات

أعلن ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أنّ "بالنسبة إلى موضوع المهلة الّتي طلبها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من أجل معالجة آليّة تطبيق تعميم "مصرف لبنان"، والّتي كان من المفترض أن تنتهي اليوم، قرّر الموزّعون فتح المجال أمام معالجة الموضوع وتمديد المهلة نظرًا للظروف الراهنة".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الشركات المستوردة تسلّم كميّات المحروقات حسب وضع الطرقات".
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