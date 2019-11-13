أعلن رئيس تكتل ​بعلبك الهرمل​ النيابي النائب ​حسين الحاج حسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "تلقى اتصالا من المدعي ​العام المالي​ ​علي ابراهيم​ يفيدني بأن هناك إخبارا قدم في قضية خلال فترة ولايتي في ​وزارة الزراعة​، فأبديت الاستعداد لملاقاته في أي وقت يحدده والإدلاء بالمعلومات والمستندات اللازمة وإنني تحت سقف القانون".



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كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: اخبار قدم في قضية خلال فترة ولايتي في وزارة الزراعة وأنا تحت سقف القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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