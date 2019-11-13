الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

اعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "الحوض الشرقي للمتوسط لا يزال تحت تأثير كتل هوائية دافئة و جافة مصدرها شبه ​الجزيرة​ العربية حتى صباح يوم الجمعة حيث يتحول ​الطقس​ الى متقلب و ماطر تحت تاثير كتل هوائية باردة".

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ مع رياح ناشطة أحياناً ويبقى خطر نشوب ​الحرائق​ في المناطق الحرجية و الجنوبية.

الخميس: قليل الغيوم بسحب متوسطة ومرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

الجمعة: غائم جزئياً يتحول الى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة و ​تساقط امطار​ تكون غزيرة احياناً مع عواصف رعدية خاصة في الفترة المسائية.

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