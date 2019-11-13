توجّه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى "المنظرين بأنّ اليوم أشبه بعام 1975"، قائلًا: "اليوم علاء أبو فخر هو شهيد كلّ لبنان بلسان كل اللبنانيين"، سائلًا: "هل اعتُبر أي شهيد خلال الحرب اللبنانية شهيدًا لكلّ لبنان؟".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المنطق السلطوي الاستئثاري الفئوي لا يزال هو هو. ما تَغَيَّر فعلًا هو الوعي الشعبي. رحمة الله على شهيد لبنان علاء أبو فخر".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: المنطق السلطوي الاستئثاري الفئوي لا يزال على حاله وما تغير هو وعي الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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