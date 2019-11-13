عقيص: المنطق السلطوي الاستئثاري الفئوي لا يزال على حاله وما تغير هو وعي الشعب

توجّه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، إلى "المنظرين بأنّ اليوم أشبه بعام 1975"، قائلًا: "اليوم علاء أبو فخر هو شهيد كلّ ​لبنان​ بلسان كل اللبنانيين"، سائلًا: "هل اعتُبر أي شهيد خلال ​الحرب اللبنانية​ شهيدًا لكلّ لبنان؟".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المنطق السلطوي الاستئثاري الفئوي لا يزال هو هو. ما تَغَيَّر فعلًا هو الوعي الشعبي. رحمة الله على شهيد لبنان علاء أبو فخر".