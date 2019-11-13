وجهت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ كتابا الى رئيس مجلس الإدارة - المدير العام ل​مؤسسة كهرباء لبنان​ المهندس ​كمال حايك​ طلبت بموجبه "دفع المتأخرات المستحقة للمصلحة بدل امداد المؤسسة بإنتاج معامل الليطاني، بحيث أصبحت المتأخرات لغاية نهاية تشرين الأولى 2019 تفوق 110 مليارات ليرة لبنانية". واشارت المصلحة الى انها "أصبحت عاجزة عن سداد ما يتوجب عليها من مستحقات مما يهدد استمرارية الإنتاج وتوفير الطاقة اللازمة لمؤسسة كهرباء لبنان بأسعار زهيدة، اي بأقل من 0.04 ​دولار​ اميركي للكيلوواط ساعة، في حين ان مؤسسة كهرباء لبنان تشتريها من ​بواخر انتاج الطاقة​ بأكثر من 0.12 دولار اميركي للكيلوواط ساعة، أي بما يوازي ثلاثة اضعاف كلفة الإنتاج الكهرومائي".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني طلبت من مؤسسة كهرباء لبنان دفع المتأخرات المستحقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.