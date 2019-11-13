النشرة: الجماعات المسلحة جددت خرقها لاتفاق وقف التصعيد غربي حماه

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجماعات المسلحة​ جددت خرقها لاتفاق وقف التصعيد واستهدفت المدنيين في بلدة جورين وقرية ناعور جورين في سهل الغاب وعين سلمو ومدرسة الحويز شمال غربي حماه بعدد من القذائف الصاروخية دون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار ورد ​الجيش السوري​ على خرق المسلحين لاتفاق وقف التصعيد واستهدف مواقعهم في قريتي سطوح الدير و المشيرفة وفي محيط قرية شنان في ​ريف إدلب​ كما استهدف تجمعاتهم بعدة غارات جوية في أطراف بلدة كفرسجنة و​كفرنبل​ وكرسعة وأطراف معرة ​الصين​ ومعرة حرمة وحزارين بالريف الجنوبي وقصف محاور تحركهم في قرية بداما بريف ​جسر الشغور​ الغربي وفي قرى وبلدات أم جلال والتح وتحتاية في الريف الشرقي كما استهدف الجيش بالمدفعية الثقيلة قريتي الحويجة والحواش ب​ريف حماة​ الغربي اضافة الى استهداف مواقع الفصائل المسلحة في تلال كبانة ب​ريف اللاذقية​ الشمالي محققا ​اصابات​ مباشرة في صفوفهم".

ولفت إلى أن "الجيش السوري دمر ​سيارة مفخخة​ يقودها إرهابي انتحاري حاول الهجوم بها على نقاط عسكرية في أطراف ​خان شيخون​ ب​ريف ادلب​ وانسحب رتل للقوات الأميركية يضم عشرات ​الشاحنات​ والآليات العسكرية من قاعدة صرين ب​ريف حلب​ باتجاه الحدود السورية - العراقية".