ريابكوف: لحل مسألة العثور على اليورانيوم في إيران بهدوء واعطاء الفرصة لطهران للتوضيح

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي ريابكوف​ أن "​روسيا​ اطلعت على ​تقرير​ ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ بشأن العثور على يورانيوم داخل أحد الأهداف غير المعلنة في ​إيران​، وتدعو إلى حل المسألة بهدوء"، مشيراً إلى انه "نعم بالطبع أطلعنا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،موقف الجانب الروسي، بسيط للغاية، من الضروري إعطاء الإيرانيين وأمانة الوكالة الفرصة لتوضيح هذا الوضع بالكامل، بحيث يتم تقديم إجابات محددة لأسئلة محددة".

ولفت إلى "إننا نعتقد أنه لا يجب إثارة هستيريا سياسية حول هذا الوضع وهذا يأتي في سياق تعقيد الوضع المرتبط بإيران وفي منطقة ​الخليج الفارسي​ بشكل عام، نحن نعارض هذا النهج وسنواصل معارضته، والأهم أننا نقترح طرقا محددة، لإعطاء فرصة للعمل الدبلوماسي"، مشيراً إلى أنه "على مدار تاريخ طويل من العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واجه عدد من الدول مواقف مماثلة أو حتى أكثر خطورة، تم حلها بطريقة هادئة ومهنية، دون تصعيد."