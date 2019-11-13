أمين عام "أوبك": إبرام اتفاق بين بكين وواشنطن سيزيل غيمة قاتمة عن السوق

أعرب أمين عام منظمة "أوبك" ​محمد باركيندو​ عن أمله بـ"أن تتوصل ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ لاتفاق يضع حدا للحرب التجارية"، مشيرا إلى أن "ذلك سيزيل غيمة قاتمة تخيم على سوق ​النفط​"، لافتاً إلى أنه "من السابق لأوانه بحث القرار، الذي سيتخذه تحالف "أوبك+" في ديسمبر المقبل، ومن المبكر للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التخفيضات".

وأكد أن "أوبك" وشركاءها من خارج المنظمة بحاجة لمواصلة العمل معا لتجاوز الضبابية، وهم ملتزمون بفعل ذلك".