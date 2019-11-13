أعرب أمين عام منظمة "أوبك" محمد باركيندو عن أمله بـ"أن تتوصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق يضع حدا للحرب التجارية"، مشيرا إلى أن "ذلك سيزيل غيمة قاتمة تخيم على سوق النفط"، لافتاً إلى أنه "من السابق لأوانه بحث القرار، الذي سيتخذه تحالف "أوبك+" في ديسمبر المقبل، ومن المبكر للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التخفيضات".
وأكد أن "أوبك" وشركاءها من خارج المنظمة بحاجة لمواصلة العمل معا لتجاوز الضبابية، وهم ملتزمون بفعل ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام "أوبك": إبرام اتفاق بين بكين وواشنطن سيزيل غيمة قاتمة عن السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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