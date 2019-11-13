وزير الداخلية التركي: ألمانيا وهولندا ستستلمان مواطنيهما المنتمين لداعش

لفت وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ إلى أن "​ألمانيا​ و​هولندا​ أعلنتا اعتزامهما استلام مواطنيهما من تنظيم داعش ​الإرهاب​ي مع أسرهم"، مشيراً إلى ان "الجانبين الألماني والهولندي أظهرا موقفًا بناءً بخصوص استلام عناصر داعش خلال محادثات استمرت قرابة 5 أيام".

وأشار إلى أنه "أكد الجانبان عزمهما استلام إرهابيي داعش، مع زوجاتهم وأولادهم، بما فيهم الموقوفون لدينا، والمحتجزون تحت مراقبتنا في ​سوريا​"، معرباً عن أمله بـ"أن تظهر البلدان الأخرى نفس التعاون والموقف ​البناء​ على غرار ألمانيا وهولندا".

وشدد على "ضرورة اهتمام كافة الدول بالعناصر الإرهابية التي تحمل جنسيتها، من أجل مكافحة جماعية للإرهاب"، مؤكداً أن "​تركيا​ ليست فندقًا لإرهابيين من مواطني الدول الأخرى"، كاشفاً عن "إلقائهم القبض على شخص هام للغاية من داعش مؤخرًا في سوريا"، مبينًا أن "التحقيقات ما تزال جارية معه".