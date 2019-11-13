وزير الداخلية التركي: ألمانيا وهولندا ستستلمان مواطنيهما المنتمين لداعش

لفت وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى أن "ألمانيا وهولندا أعلنتا اعتزامهما استلام مواطنيهما من تنظيم داعش الإرهابي مع أسرهم"، مشيراً إلى ان "الجانبين الألماني والهولندي أظهرا موقفًا بناءً بخصوص استلام عناصر داعش خلال محادثات استمرت قرابة 5 أيام".
وأشار إلى أنه "أكد الجانبان عزمهما استلام إرهابيي داعش، مع زوجاتهم وأولادهم، بما فيهم الموقوفون لدينا، والمحتجزون تحت مراقبتنا في سوريا"، معرباً عن أمله بـ"أن تظهر البلدان الأخرى نفس التعاون والموقف البناء على غرار ألمانيا وهولندا".
وشدد على "ضرورة اهتمام كافة الدول بالعناصر الإرهابية التي تحمل جنسيتها، من أجل مكافحة جماعية للإرهاب"، مؤكداً أن "تركيا ليست فندقًا لإرهابيين من مواطني الدول الأخرى"، كاشفاً عن "إلقائهم القبض على شخص هام للغاية من داعش مؤخرًا في سوريا"، مبينًا أن "التحقيقات ما تزال جارية معه".
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