مجلة صينية: روسيا قادرة على تدمير الولايات المتحدة عشر مرات

أفادت مجلة "Sohu" الصينية بأن "​روسيا​ التي تمتلك ترسانة نووية هائلة، تستطيع تدمير أراضي ​الولايات المتحدة​ عشر مرات على الأقل"، مشيرةً إلى أن "روسيا تملك كمية كبيرة من الرؤوس القتالية النووية، ووسائل نقل هذه الرؤوس، وكذلك مواقع إطلاق هذه الأسلحة النووية، بما في ذلك طائرات "تو-160"، و​صواريخ​ باليستية استراتيجية، بالإضافة إلى غواصات إطلاق ​الصواريخ​ الباليستية من طراز "بوريه".

ورأت أن "روسيا تواصل "التصرف بصلابة فيما يتعلق بالولايات المتحدة، وهي بذلك "تدفع ​السلطات الأميركية​ إلى حالة من الذهول"، مشيرةً إلى أن "نفوذ وتأثير الولايات المتحدة، أخذ في الوضع الحالي، يتدهور وينحسر، وبات يمكن لروسيا أن تستعيد تفوقها في ​المستقبل​"، لافتةً إلى أنه "يمكن للولايات المتحدة توجيه ضربة ضد روسيا على خلفية الخلافات بينهما بشأن الوضع في ​سوريا​ و​أوكرانيا​، ولكن احتمال تلقيها ضربة جوابية انتقامية من روسيا، يكبح جماح الأميركيين".

واعتبرت أنه "يجب على دول الناتو أن تتوخى الحذر الكبير جدا، فيما يتعلق باستخدام القوة لأن ذلك قد "يؤدي إلى كارثة".