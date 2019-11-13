التقت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن وفدا من هيئة مكتب جمعية مصارف لبنان.
وفي تصريح له اشار رئيس الجمعية سليم صفير الى الاشكالات التي حصلت في بعض المصارف وتعرض موظفين لاعتداءات وهو ما حدا باتحاد نقابات موظفي المصارف الى اعلان الاضراب المفتوح واشتراطه ضمان الامن في فروع المصارف من اجل العودة الى العمل.
وقد اثار وفد الجمعية مع الوزيرة الحسن امكانية تأمين حماية أمنية لفروع المصارف، فوعدت بدرس الموضوع مع القادة الأمنيين قبل اتخاذ اي قرار في هذا الشأن
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن وعدت جمعية المصارف بدرس تأمين حماية أمنية للمصارف مع القادة الأمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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