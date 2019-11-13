جنبلاط : أفضل تكريم لعلاء أبو فخر مواصلة الثورة السلمية

اكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "أفضل تكريم لشهيد ​الثورة​ اللبنانية وشهيد ​الحزب الاشتراكي​ علاء ابو فخر هو في مواصلة الثورة السلمية بعيدا عن أي توتر او هيجان او فئوية حزبية ضيقة. لقد حطم الحراك كل الحواجز ووحد اللبنانيين وكان علاء في الطليعة وغدا في يوم وداعه غطوا الساحات والطرقات ب​العلم اللبناني​ دون سواه".

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