الشيخ حسن نعى أبو فخر: لمعالجة فورية للأزمة للحفاظ على لبنان الموحَّد

توجّه شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ من "عائلة شهيد ​لبنان​ المتوثّب للحياة الحرَّة الكريمة الشهيد علاء أبو فخر بأحرّ مشاعر العزاء والمؤاساة"، قائلا "رجاءنا أن يكون استشهاد المرحوم علاء أبو فخر يقظةً لخطوات حثيثة لمعالجة فورية للأزمة للحفاظ على لبنان الموحَّد و​الدولة​ الدستوريَّة العادلة وإننا نخشى ما يُمكن حدوثه في هذه الأيام المشهودة هو الافتقار المفزع للشعور بالمسؤوليَّة العالية التي ترقى إلى مستوى قضيَّة مصير وطن ونطلب من ​قيادة الجيش​ كشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى القضاء ان يسوده حكم القانون وروح العدالة فوق كل اعتبار و​من هذه المنطَلقات نسأل الله تعالى أن يعصمَنا بلطفِ حِكمتِه، وأن يلهمَ الجميع إلى سبُل الرَّشاد والعقل، وأن يحميَ وطننا لبنان ويصونَه من كلِّ ما هو نقيض ​العدل​ والحرّيَّة والكرامة الإنسانيَّة. وإنّها لظروف بالغة الدقَّة تقضي من الجميع، خصوصاً من هم في مواقع القرار، أن ينتصروا على نفوسهم صعوداً إلى مستوى المسؤوليَّة وحفظ أمانة سلامة الوطن وكرامة مواطنيه جميعاً من دون أيّ استثناء".

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