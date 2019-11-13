شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تشيد بجهود الطيران المدنى فى إنقاذ طائرة أوكرانية من الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بكفاءة وزارة الطيران المدنى وكفاءة واحترافية العاملين بهذا القطاع الواعد فى مواجهة الأزمات والحرائق والكوارث، مستشهدا باحترافية سلطات مطار شرم الشيخ فى التعامل مع حريق نشب بإحدى إطارات طائرة أوكرانية بعدما تعرضت طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق فى إحدى إطاراتها، إثر تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة مما تسبب فى اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وقال " صدقى " فى بيان له اصدره منذ قليل، إن احترافية سلطات مطار شرم الشيخ انقذت هذه الطائرة من كارثة مروعة موجها تحية لجميع العاملين فى قطاع الطيران المدنى، مطالبا من الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى تكريم العاملين بسلطات مطار شرم الشيخ ورجال الحماية المدنية وطاقم الطوارئ بالمطار بعد نجاحهم فى إنقاذ هذه الطائرة وإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة.

وأعرب النائب عمرو صدقى عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التى حققها قطاع الطيران المدنى من خلال انجاز العديد من المشروعات الكبيرة داخل هذه القطاع سواء فيما يتعلق بانشاء عدد كبير من المطارات الداخلية أو التطوير والتحديث الشامل لمختلف المطارات المصرية بصفة عامة ومطارى القاهرة وشرم الشيخ بصفة خاصة.

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وأكد أن الفضل فى ذلك يرجع إلى الاهتمام الكبير الذى يحظى به هذا القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسى وقدرة القيادات ورؤساء القطاعات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى فى تنفيذ تكليفات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع والوصول به إلى العالمية فى عمليات التشغيل والصيانة والأمان وغيرها.