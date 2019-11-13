فيديو: عبد الله أيت الشريف
أكد وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، ما سبق وصرح به أمين حارث، اللاعب المغربي المحترف في صفوف فريق شالكه 04 الألماني، بخصوص أسباب إبعاده عن لائحة الأسود النهائية التي ستخوض مباراتي موريتانيا وبوروندي.
وقال خليلوزيتش، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، إن سبب إبعاده حارث عن هذه اللائحة، يرجع لأمرين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم انضباطه، والثاني يتجسد في عدم اقتناعه بالأداء الذي قدمه مع المنتخب في المباريات الأخيرة.
وشدد مدرب المنتخب، في المناسبة ذاتها، على أن اللاعب لم يقدم المردود والمستوى الذي يشفع له بالتواجد مع المجموعة في هذا الموعد، ” لقد منحته فرصتين لكنه لم يستغلها”.
الناخب الوطني، حث على ضرورة التحلي بالإنضباط والإلتزام داخل المنتخب الوطني، كما طالب جميع اللاعبين ببدل كل مجهوداتهم مع المنتخب.
جدير ذكره، أن إبعاث حارث عن تشكيل “الأسود” شكل مفاجأة كبيرة لعدد من عشاق المنتخب، خاصة وأنه يبصم على أفضل مستوياته هذا الموسم مع فريقه الألماني.
كانت هذه تفاصيل خبر إبعاد حارث عن “الأسود”.. خليلوزيتش: لم يقدم ما يشفع له وعليه أن ينضبط معنا – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.