طنجة.. أربعيني يضع حدا لحياته بسبب أزمة مالية

شهدت مدينة طنجة، أمس الثلاثاء، حالة انتحار جديدة، بعدما أقدم شخص على وضع حد لحياته شنقا داخل مطبخ منزله، الموجود في منطقة مسنانة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الهالك، متزوج في عقده الرابع، عانى أخيرا، مشاكل أسرية، فضلا عن أزمة مالية خانقة دفعته إلى إنهاء حياته بطريقة مأساوية.

يذكر أن جثة الهالك نقلتها سيارة الإسعاف إلى مستودع الأموات في مستشفى الدوق دي طوفار، فيما باشرت مصالح الأمن إجراءاتها القانونية اللازمة.