فرانش مونتانا يحل وسط عائلته في الدارالبيضاء – صور

حل النجم المغربي العالمي “فرانش مونتانا”، أمس الثلاثاء، في المغرب، واستقبلته عائلته باحتفال خاص. ونشر “فرانش مونتانا” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورا تجمعه مع أفراد عائلته لحظة وصوله إلى منزلهم في مدينة الداربالبيضاء. وعلق “مونتانا” على الصور: “مباشرة من إفريقيا.. مهمة مستحيلة أنجزت”، مشيرا إلى أنه موجود في المغرب. Advertisements وظهر “مونتانا” في الصور، وهو فرح وسط أفراد عائلته في بلده الأم، حيث ولد وقضى 13 سنة من عمره، قبل أن يهاجر إلى بلاد العم السام، حيث تنطلق مسيرته، وشهرته.

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