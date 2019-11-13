أكد بحثه عن اللعب الجماعي.. خاليلوزيتش: “يجب طي صفحة حمد ﷲ” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

أعرب البوسني وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني، عن تفاؤله بقدرة العناصر الوطنية على تقديم مباراة كبيرة ضد موريتانيا، الجمعة القادم، برسم أولى جولات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2021.

وأكد خاليلوزيتش خلال الندوة الصحافية التي تم عقدها صباح اليوم الأربعاء، بالرباط، على ضرورة طي صفحة عبد الرزاق حمد ﷲ، الذي أعلن اعتزاله اللعب على المستوى الدولي.

وأشار المدرب البوسني، أن لاعب النصر السعودي، كانت فترة مع الأسود مليئة بالمشاكل، موضحا أنه اتخذ القرار المناسب بالاعتزال، وبالتالي يجب طي هذه الصفحة.

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وأضاف وحيد، أنه يبحث عن تكوين مجموعة متجانسة تلعب بالروح الجماعية، وليس على اللاعب الواحد، مؤكدا أن أربع مباريات التي خاضها غير كافية لتحقيق ذلك، لكنه متفائل.

وكان حمد ﷲ، قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي “أنستغرام” نهاية مشواره الدولي مع المنتخب المغربي، على الرغم من أنه لم يخض مباريات عديدة مع “أسود الأطلس”