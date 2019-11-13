التلمودي: لم أتسلم تعويضا ماديا من لمجرد.. وهكذا أنهينا خلافنا – فيديو

بعد ضجة خلافه مع النجم سعد لمجرد، خرج، أخيرا، الفنان المغربي، هشام التلمودي، عن صمته، وقدم عددا من التوضيحات حول ما يروج عن موضوع الخلاف، والملكية الفكرية لأغنية كليب “سلام”.

ونشر التلمودي على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو برر فيه رد فعله تجاه عمل لمجرد “سلام”، مشيرا إلى أنه طالب فقط بحقه في مجهوده الفكري والمادي، الذي استثمره في مشروعه الفني .

وشدد التلمودي على أنه لم يطلب أي تعويضات مادية، كما يشاع، وقد ساهم بدوره في إعادة كليب “سلام” لقناة لمجرد.

وأضاف التلمودي أن النزاع مع فريق عمل “سلام انتهى بـ”كلمة طيبة”، ولا وجود لتعويض مادي، أو شيء من هذا القبيل.

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واعتبر التلمودي أن واقعة الخلاف حول كليب “سلام” هي فرصة لفتح نقاش جاد حول الملكية الفكرية في المغرب، وطرق الحماية القانونية، داعيا الفاعلين في المجال الفني إلى تبين الحقيقة، وعدم التسرع في الحكم على الآخرين.

وكان التلمودي قد أبلغ إدارة “يوتيوب” بأن كليب “سلام” للمجرد، ضم موسيقى سبق أن استخدمها هو في عمل سابق، ما أدى إلى حظر العمل لأيام، قبل أن يؤكد فريق لمجرد لإدارة “يوتيوب” عبر المراسلات، أن الاقتباس تم بطريقة قانونية، وبعد موافقة الشركة المالكة للحقوق في الأصل.