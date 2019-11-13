تفوق على ميسي ورونالدو.. مودريتش يتوج بجائزة القدم الذهبية

حصد الكرواتي “لوكا مودريتش”، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، جائزة القدم الذهبية لعام 2019، التي يتم منحها للاعبين، الذين تتجاوز أعمارهم 28 سنة.
وتفوق قائد منتخب كرواتيا على زميله السابق في الريال، ولاعب يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عميد برشلونة الإسباني.
وإلى جانب رونالدو، وميسي، تفوق “مودريتش” على كل من “واين روني”، و”روبرت ليفاندوفيسكي”، و”جيرار بيكي”، و”تياغو سيلفا”، و”سيرجيو راموس”، و”جيورجيو كيليني”، و”سيرجيو أغويرو”.
وبات “لوكا مودريتش”، البالغ من العمر 34 سنة، اللاعب السابع عشر، الذي يُتوج بهذه الجائزة، منذ بدايتها عام 2003، بعد الإيطالي “روبرتو باجيو”، و”نيدفيد”، و”شيفشينكو”، و”رونالدو”، ثم “ديل بييرو”، و”روبرتو كارلوس”، و”رونالدينهو”، و”طوتي”، بالإضافة إلى “ريان غيغز”، و”إبراهيموفيتش”، و”دروغبا”، و”إنييستا”، ثم “إيطو”، و”بوفون”، و”كاسياس”، و”كافاني”.
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