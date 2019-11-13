فصائل المقاومة: نرفض إلزامنا بقواعد اشتباك وعودة سياسة الاغتيالات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في غزة، ظهر اليوم الأربعاء، بيانًا قالت فيه إنه "لا زالت المقاومة الفلسطينية ولليوم الثاني تواصل الرد على العدوان والجريمة الصهيونية، وتدك مواقع الكيان ومغتصباته وتحيل أمنه هباءً، ثأرًا لشهداء المقاومة ولدماء أبناء شعبنا الزكية، وكسر لعنجهية قيادة العدو الفاشلة، التي تحاول ترميم خيبتها من خلال استهداف شعبنا ومقاومتنا".

وأضافت "إننا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية وإزاء استمرار العدوان والتصدي له نؤكد على ما يلي: أولاً: إن المقاومة ستكمل مشوارها في الرد على العدوان والثأر للشهداء، وستلقن العدو الدرس الذي لن ينساه بإذن الله، وعلى جمهور الكيان الذي يعيش الآن في الملاجئ أن يرى نتائج حماقات قيادته السياسية والعسكرية، التي تتحمل المسؤولية عن شل الحياة في الكيان وفتح الملاجئ والحياة تحت النار".

وتابعت: "ثانيًا: إن الغرفة المشتركة تدير المواجهة العسكرية بالتوافق والتنسيق على أعلى المستويات، وإن للمقاومة تكتيكاتها وخططها المنضبطة بإطار التوافق والتكامل بين الأجنحة العسكرية؛ سواء في حجم الرد أو جهة تنفيذه أو مستوياته ومداه".

وقالت إنه "ثالثاً: إننا لن نسمح للعدو بالتغول على شعبنا أو إلزام مقاومتنا بقواعد اشتباك لا ترضاها، ولن نقبل بمحاولات الاحتلال العودة إلى سياسة الاغتيالات الجبانة، تحت أي ظرف بإذن الله تعالى".