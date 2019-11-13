مصرع شابين في حادث طرق قرب اللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع بين شاحنة ودراجة نارية قرب اللد في شارع 444، وسط البلاد، عن مصرع شابين بعد ظهر اليوم، الأربعاء.
وأفاد مصدر طبي، أن "مركز نجمة داوود الحمراء تلقى بلاغا قرابة الساعة 13:02 حول اصطدام شاحنة بدراجة نارية وعليها راكبان، على شارع رقم 444 قرب مفرق نبلاط، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، لكن تمّ إقرار وفاتهما على الفور في المكان متأثّرين بجراحهما البالغة".
وأغلقت الشرطة مقطعا من شارع 444 أمام حركة السير، وناشدت جمهور السائقين بسلوك طرق بديلة، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.
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