صحيفة: الإمارات صنعت معجزة تنموية أبهرت العالم

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الإمارات

قالت صحيفة خليجية، في هذا العالم الممتلئ بالتباينات، بحثت كل دولة عن طريقها الاستراتيجي الخاص بها، ونهجها الذي تتمسك به، ومبادئها التي تنتهجها، وكان لدولة الإمارات أن تتبنى سياسة فريدة من نوعها، اعتبرها متابعون إحدى نقاط جاذبيتها، وشكلت في مجملها " عناصر قوة ناعمة".



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وأضافت صحيفة" الاتحاد " الصادرة اليوم الأربعاء"أنه في هذا الإطار، يأتي "نظام الإقامة الذهبية" الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، وتم بموجبه حتى الآن منح أكثر من 2500 كفاءة استثنائية من العلماء والمتخصصين في الأبحاث والعلوم إقامات دائمة، ليعكس جانباً من ملامح هذه القوة، وما تحدثه من تأثير في الحياة وتحققه من إنجازات تمثل بصمات في نسيج المجتمع العالمي، فضلاً عن أنها تؤكد مكانة الدولة حاضنة للمواهب والمبدعين وأصحاب العقول.

وذكرت كمتابعين، ندرك أن الإمارات صنعت معجزة تنموية أبهرت العالم، لكن ما قد لا يدركه البعض أن السر في هذه المعجزة هو إيمانها ببناء الحجر والبشر، ما جعل منها "الدولة الحلم" وبلاد السعادة والتسامح، وعاصمة عالمية للإنسان فكراً وعلماً وفناً وتراثاً وأخلاقاً وقيماً، و" أسرة كبيرة"، كما وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حين قال: "سيتم منح الإقامة الدائمة للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات، نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا، وجميع المقيمين في دولة الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة".

وقالت في ختام افتتاحيتها كل ذلك يزيدنا إيماناً بصحة النهج واستراتيجية الطريق، فقليلة هي الدول التي تجيد بناء قوتها الناعمة من بوابة التنوير الذي يخاطب العقول، ويكسب القلوب عبر مبادرات عابرة للقارات تتناغم مع حضورها ومكانتها.