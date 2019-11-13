شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسلح حوثي برصاص المليشيا في مذيخرة إب والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 لقي أحد أفراد مليشيا الحوثي مصرعه بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن في ظل خلافات بينية تعصف بقيادات وأجنحة مليشيا الحوثي بالمحافظة.

وقال مصدر محلي إن مسلحا حوثيا قتل برصاص مليشيا الحوثي بمديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب بسبب خلافات بين عناصر من مليشيا الحوثي. Advertisements وأفاد المصدر أن القتيل يدعى أبو همدان "محمد محمد محسن الدميني" ودخل بخلافات مع مليشيا الحوثي بمنطقة خولان بمديرية مذيخرة لتصل حد المواجهات المسلحة ومصرعه عقب تعرضه لطلقات نارية أردته قتيلا على الفور. وشهدت محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية سلسلة من المواجهات المسلحة بين فصائل مسلحة من مليشيا الحوثي وسقط فيها قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان والمعين من قبل المليشيا وكيلا للمحافظة والذي قتل برصاص المليشيا في يونيو الماضي.

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