بالصور.. مسؤولان بتعز يفتتحان المعهد الصناعي في عزلة "دبع الداخل" بالشمايتين

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

افتتح وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ووكيل المحافظة لشئون مديريات الحجرية الاستاذ محمد عبد العزيز الصنوي اليوم المعهد الصناعي في عزلة دبع مديرية الشمايتين.



ووصف وكيل أول المحافظة،في كلمة القاها بالمناسبة مديرية الشمايتين بمنبع الوعي واشراقة الفعل الحضاري التنويري موكدا على أهمية تعزيز وتطوير العملية التعليمية العامة والتقنية.

وتطرق المخلافي إلى إسهامات ابناء المديرية في الدفاع عن الجمهورية منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، ودورهم الفاعل في مقاومة مليشيا الانقلاب الحوثية، معتبرا هذه المواقف نتاجا طبيعا للوعي المجتمي هناك.

وأضاف المخلافي إن "تعز وحدة مترابطة بمختلف مكوناتها ومديرياتها وأجهزة الدولة فيها " وحدة تعلي احترام سلطة القانون والنظام ، وتعزيز مظاهر الدولة.

ودعا المخلافي راس المال الوطني الى الاسهام في تنمية المحافظة والاستثمار في الانسان للتسريع باستعادة تعز عافيتها ووجهها المشرق.

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واضاف " من يريد أن يسجل موقفا للتاريخ فليفعل الان ، تعز بحاجة إلينا جميعا ، علينا أن نكون يدا واحدة خلف القيادة السياسية في المعركة ضد الانقلاب وفي معركة استعادة الدولة.

وثمن المخلافي إسهامات رجال المال والاعمال وفي مقدمتهم الحاج عبد الجبار هائل سعيد واولاد المرحوم عبد الكريم الاسودي ، في تجهيز المعهد التقني وتزويده بالمعدات والأدوات والأثاث اللازم لاستئناف العملية التعليمية.

من جانبه اعتبر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة افتتاح المعهد التقني دفعة لعملية التعليم الفني والتقني الذي يمثل احد اهم روافع التنمية.

رافق الوكيلين خلال الزيارة العميد جمال الشميري قائد الشرطة العسكرية ،واركان حرب اللواء 35 مدرع العميد عبدالملك الاهدل ، وعزوز السامعي مدير عام البحوث والتدريب بديوان عام المحافظة ،والدكتور طلال المخلافي مسؤول العلاقات والتعاون الدولي بجامعة تعز.