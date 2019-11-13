شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بتعز تعز يرأس اجتماعا لمديرية الشمايتين ويشدد على رفع وتيرة الأداء والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

صورة من اللقاء

ترأس وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ، اجتماعا للمكتب التنفيذي لمديرية الشمايتين ،بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الحجرية الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي، والاستاذ عبد العزيز الشيباني مدير عام المديرية.



ونقل وكيل أول المحافظة لقيادة وأعضاء المكتب التنفيذي تحايا محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان ،واهتمامه الدائم ومتابعته لاوضاع المديرية.

وأكد وكيل أول المحافظة على أهمية مديرية الشمايتين بالنسبة لمحافظة تعز ، مشيرا إلى أن المديرية تتميز بإرثها المدني والحضاري وامتداد حضورها الثقافي الذي يتجاوز حدود المديرية ليشمل مختلف محافظات الجمهورية.

وطمأن الدكتور المخلافي أعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولي المديرية ، مؤكدا أنه لاخوف على مدينة التربه ، قائلا إن ما شهدته مدينة التربه من أحداث خلال الأيام الماضية "مجرد سحابة ستنقشع قريبا ، ولن تعود".

وأشار وكيل أول المحافظة إلى وجود خطط لمعالجة عدد من المشكلات في مدينة التربة، بما ينهي حالة الاحتقان ، ويعزز حضور الدولة ، وتطبيع الحالة الأمنية في المديرية.

وشدد وكيل أول المحافظة في الاجتماع على رفع وتيرة العمل والأداء في مختلف الإدارات والمرافق الخدمية في المديرية.

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كما استمع الى شرح مفصل من مدير أمن المديرية العقيد محمد العليمي حول الحالة الأمنية ، والإمكانات المطلوبة لتعزيز دور إدارة شرطة المديرية ، في تثبيت الأمن والاستقرار ، وحماية السكينة والنظام العام.

من جانبه ثمن وكيل المحافظة الاستاذ محمد الصنوي جهود المكتب التنفيذي لمديرية الشمايتين في تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية بمدينة التربه.

لافتا إلى أن المديرية تشهد حراك تنموي ، وجهود مستمرة لرفع وتيرة الأداء في المرافق الحكومية بما يلبي تطلعات المواطنين.

وفي سياق متصل التقى وكيل أول ، ممثل منظمة الاوتشا بمحافظة تعز ، الدكتور محمد عون.

وثمن وكيل أول المحافظة جهود المنظمة وأنشطتها ودعمها المستمر المستمر والملوس في العديد من القطاعات بمحافظة تعز.

داعيا المنظمة وسائر المنظمات العاملة بالمحافظة إلى مضاعفة جهودها في ظل المعاناة والظروف الصعبة التي تعيشها محافظة تعز نتيجة الحرب والحصار المفروض عليها من قبل المليشيات الإنقلابية.

مؤكدا توفير السلطة المحلية لكافة التسهيلات ، وإزالة كل العراقيل التي تواجه عمل الهيئات والمنظمات الأجنبية العاملة بالمحافظة.

حضر الاجتماع العميد جمال الشميري قائد الشرطة العسكرية ،واركان حرب اللواء 35 مدرع العقيد عبد الملك الاهدل ، والعقيد امين الاكحلي قائد القطاع العسكري بالحجرية ، والاستاذ عزوز السامعي مدير عام البحوث والتدريب بديوان المحافظة ، والدكتور طلال المخلافي مسؤول وحدة العلاقات والتعاون الدولي بجامعة تعز .