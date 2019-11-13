شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء بعض شهداء وجرحى القصف الحوثي بمأرب اليوم والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 الحوثيين قتل خمسة من أفراد الجيش الوطني بينهم ضابط كبير، اليوم الأربعاء، جراء قصف صاروخي لمليشيا الحوثي على مقر عسكري في مأرب شرقي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن صاروخاً يعتقد أن مليشيا الحوثي أطلقته، استهدف مبنى العمليات المشتركة في معسكر صحن الجن شمالي المجمع. وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل خمسة جنود بينهم ضابط رفيع. أسماء بعض الضحايا: Advertisements العميد الركن سعيد الشماحي ركن؛ تدريب العمليات المشتركة محمد سعيد الشماحي ملازم ثاني ـ شهيد بن علي حاتم ملازم أول ـ شهيد عبدالرحمن الداعري ملازم أول ـ جريج عمر الداعري ملازم أول ـ جريح

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