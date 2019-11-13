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2019-11-13 | 13:26
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وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "هدفنا الاساسي الظفر بنقاط المباراة ولكن سنلعب بواقعية كبيرة بمواجهة منتخب متمرس ومعروف".
وأوضح بالقول، "ليس بيدنا سوى ان نلعب وفق اي ظروف حاصلة واكيد ان اللعب في البصرة كان سيكون مختلفا جدا بحضور جماهير غفيرة تدعم المنتخب العراقي ".
وأكمل كاتانيتش، "ليس منطقيا ان نتحدث الان بتحليل تكتيكي كيف سنلعب ولماذا لانلعب بهكذا طريقة الاصح ان نرى المباراة ومن ثم يتم التحليل وفق ما يقدمه اللاعبين".
ويلعب المنتخب الوطني أمام نظيره الإيراني في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد عمان الدولي غداً الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتانيتش عن مواجهة إيران: اللعب في البصرة كان سيكون مختلفا جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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