قدم السفير العراق الجديد لدى روسيا الاتحادية عبد الرحمن الحسيني، الاربعاء، نسخة من اوراق اعتماده الى الخارجية الروسية.
وأضاف إن "وكيل وزارة الخارجية بالسفير وتمنى له النجاح في مهام عمله، وأبدى استعداده لتقديم الدعم الكامل لنجاح مهمته في روسيا".
من جانبه، عبر السفير العراقي عن، "شكره لحفاوة الاستقبال"، مؤكداً "حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو في المجالات كافة"، مبيناً ان "العراق يرى في روسيا شريك حقيقي ومهم في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن الحسيني يقدم اوراقه سفيراً مفوضاً فوق العادة لدى روسيا الاتحادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.