عبد الرحمن الحسيني يقدم اوراقه سفيراً مفوضاً فوق العادة لدى روسيا الاتحادية

وقالت السفارة في بيان نقله موقعها الالكتروني وتابعته الخليج 365، إن "السفير عبد الرحمن حامد الحسيني قدم، اليوم، سخة من اوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة لجمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية الى وكيل وزارة الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بغدانوف".وأضاف إن "وكيل وزارة الخارجية بالسفير وتمنى له النجاح في مهام عمله، وأبدى استعداده لتقديم الدعم الكامل لنجاح مهمته في روسيا".

من جانبه، عبر السفير العراقي عن، "شكره لحفاوة الاستقبال"، مؤكداً "حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو في المجالات كافة"، مبيناً ان "العراق يرى في روسيا شريك حقيقي ومهم في المنطقة".