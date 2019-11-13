2019-11-13 | 13:17
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عقد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، قبل قليل، اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة، بعد عودة اتحادات السعودية والامارات والبحرين للمشاركة في "خليجي 24" بالدوحة.
وأعلن الاتحاد، اجراء قرعة جديدة لبطولة خليج 24 يوم غدٍ الخميس مع تحديد موعد جديد لانطلاق بطولة كأس الخليج يوم 26 من الشهر الحالي وحتى 8 كانون الأول المقبل.
وأعلنت منتخبات السعودية والامارات والبحرين، رسمياً، أمس الثلاثاء، انضمامها الى "خليجي 24" في قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاركة السعودية والامارات والبحرين.. غداً قرعة جديدة لـ'خليجي 24' في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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