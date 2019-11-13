بعد مشاركة السعودية والامارات والبحرين.. غداً قرعة جديدة لـ'خليجي 24' في الدوحة

وثمن الاتحاد خلال الاجتماع، تجاوب الاتحادات الثلاثة السعودي، البحريني والإماراتي مع الدعوة الأخيرة للمشاركة في خليجي 24.

وأعلن الاتحاد، اجراء قرعة جديدة لبطولة خليج 24 يوم غدٍ الخميس مع تحديد موعد جديد لانطلاق بطولة كأس الخليج يوم 26 من الشهر الحالي وحتى 8 كانون الأول المقبل.



وأعلنت منتخبات السعودية والامارات والبحرين، رسمياً، أمس الثلاثاء، انضمامها الى "خليجي 24" في قطر.