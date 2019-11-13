زين توجه تنويها لمشتركيها

وجهت زين العراق للاتصالات، الاربعاء،تنويها الى مشتركيها، فيما اشارت الى تعويضهم الايام التي خسرها المشترك من اشتراكه اثناء فترة القطع خلال شهر تشرين الثاني. وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخةى منه، إنه "سيتم تعويض كافة المشتركين في عروض الإنترنت بباقة انترنت مفتوح وذلك بتعويض الايام التي خسرها المشترك من اشتراكه اثناء فترة القطع خلال شهر تشرين الثاني بالإضافة الى تعويض مشتركي عروض الانترنت والدقائق بباقة انترنت شهرية".



وأضافت الشركة، "ستصل للمشتركين رسائل تبلغهم بتفاصيل التعويض، علما ان انقطاع الانترنت كان كليا خارج عن ارادتنا، حيث تم قطع تجهيز الانترنت عن شبكة زين من المصدر بناءا على تعليمات الجهات الرسمية، والذي تم تطبيقه على جميع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق".

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