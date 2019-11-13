رئيس مجلس قضاء المقدادية يعلن السيطرة على الاوضاع في منطقة الكيلوات

اعلن رئيس المجلس المحلي لقضاء المقدادية عدنان التميمي، الاربعاء، عن السيطرة على الاوضاع في منطقة الكيلوات في القضاء. وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، انه "تمت السيطرة على الاوضاع في منطقة الكيلوات بالقضاء بعد وصول قوات سوات والقوات الامنية على خلفية النزاع العشائري". Advertisements واضاف ان "النزاع اسفر عن مصرع شخص واصابة 3 اخرين وحرق 4 منازل". وافاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن قوة من "سوات" وصلت الى قضاء المقدادية في محافظة ديالى "لضبط الاوضاع الامنية"، على خلفية نزاع عشائري اندلع اليوم.



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