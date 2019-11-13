بالفيديو: أمنيات متنوعة وطريفة للشباب العراقي تحتاج الى 'المارد السحري'

امنيات عدة تجوب في خيال المواطن العراقي، منها ما يتعلق بالصعيد العام للبلاد واخرى شخصية لذاته. وبين هذه وتلك، يبقى يفتقر الى تحقيقها لانه لا يملك المقومات... او المارد، بحسب ما وصفوه.

تختلف امنيات العراقيين وفقا لمستوى تفكيرهم واعمارهم، فمنهم من يحلم ان يكون رئيسا للوزراء، لكي يلبي طموحات الشباب، بينما يطمح الاخر ان يتزوج ضرة على زوجته.



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