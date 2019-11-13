بالفيديو: أمنيات متنوعة وطريفة للشباب العراقي تحتاج الى 'المارد السحري'

امنيات متنوعة وطريفة يطمح الى تحقيقها الشباب العراقي، ان توفر له مصباح سحري في داخله مارد يجعل تلك الامنيات واقعا حقيقيا.
امنيات عدة تجوب في خيال المواطن العراقي، منها ما يتعلق بالصعيد العام للبلاد واخرى شخصية لذاته. وبين هذه وتلك، يبقى يفتقر الى تحقيقها لانه لا يملك المقومات... او المارد، بحسب ما وصفوه.
تختلف امنيات العراقيين وفقا لمستوى تفكيرهم واعمارهم، فمنهم من يحلم ان يكون رئيسا للوزراء، لكي يلبي طموحات الشباب، بينما يطمح الاخر ان يتزوج ضرة على زوجته.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
تختلف امنيات العراقيين وفقا لمستوى تفكيرهم واعمارهم، فمنهم من يحلم ان يكون رئيسا للوزراء، لكي يلبي طموحات الشباب، بينما يطمح الاخر ان يتزوج ضرة على زوجته.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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