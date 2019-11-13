الشرطة الاتحادية توجه باجراء انفكاك لذوي الشهداء الذين صدر لهم امر نقل للوزارة

وجهت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاربعاء، باجراء انفكاك جميع الضباط والمراتب من ذوي الشهداء الذين لديهم اوامر ادارية بالنقل من ملاك القيادة الى الوكالات المنقولين اليها في وزارة الداخلية. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط نسب باجراء انفكاك جميع الضباط والمراتب من ذوي الشهداء الذين لديهم اوامر ادارية بالنقل من ملاك قيادتنا الى الوكالات المنقولين اليها في وزارة الداخلية".

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