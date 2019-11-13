ترامب ساخرا: إذا عزلوني سأتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من النظام الانتخابي في إسرائيل، بعد إشارته إلى تكرار العملية الانتخابية دون أن تفرز فائزا.

ففي لقاء مع يهود أمريكيين بولاية نيويورك الأمريكية، مساء الثلاثاء، قال ترامب: "ما هو نوع النظام الموجود هناك (في إسرائيل)؟،إنهم جميعا يتصارعون، لدينا أنواعا مختلفة من الصراعات، على الأقل نحن نعرف من هو الزعيم، إنهم مستمرون في خوض الانتخابات ولكن دون فائز".

تصريحات ترامب نقلتها صحيفة"الجروزاليم بوست" الإسرائيلية ، اليوم الأربعاء.

وتلوح بالأفق في إسرائيل انتخابات ثالثة بعد فشل السباقين الأخيرين في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين، في فرز حكومة جديدة.

وأخفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مهمة تشكيل حكومة في أبريل/نيسان الماضي، ما قاد إلى انتخابات جديدة في سبتمبر ليكرر الفشل نفسه.

وعلى إثر ذلك، جرى تكليف زعيم المعارضة ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس بتشكيل حكومة، والذي بدوره يوشك على الفشل أيضا.

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ومن أجل تشكيل حكومة، يلزم الحصول على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ 120.

وفي هذا الصدد، أشار ترامب إلى أن شعبيته في إسرائيل تصل لـ 98٪.

وقال مازحا، في إشارة إلى جهود معارضيه لعزله: "إذا ما حدث شيء هنا، سأتوجه إلى إسرائيل لخوض الانتخابات على رئاسة الوزراء هناك".

ويُنظر إلى ترامب باعتباره الأقرب إلى تل أبيب من بين رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعترافه نهاية العام 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ثم أقدم في منتصف العام 2018، على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعترافه في 2019 بسيادة إسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.



ويأخذ الفلسطينيون على ترامب أيضا رفضه تبني مشروع حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل، وامتناعه عن انتقاد الاستيطان في الأراضي المحتلة.

كما يؤخد عليه، وقفه الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".