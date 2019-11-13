الجيش الليبي يعلن قصف عدة أهداف عسكرية بقاعدة جوية في سرت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي الأربعاء، قصفه عدة أهداف عسكرية بقاعدة سرت الجوية. وأكد الجيش الليبي، أن الأهداف التي دمرتها غارات الجيش الوطني الليبي تشمل غرفة عمليات تستخدم للتحكم في إدارة وتخزين الطائرات المسيرة .

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